Walrus duikt weer op, ze krijgt de naam Freya

Freya staat voor strijdlustig, "omdat ze een overlevingsstrijd levert. De naam geeft meteen weer 'laat haar vrij ja'." De winnende naam werd ingezonden door onder anderen Esther Moorlag en Wendy Postma.

Eerst bij Schiermonnikoog

Op 20 september werd de walrus gezien bij Schiermonnikoog. Het was voor het eerst in 23 jaar dat een walrus in Nederland werd gezien. Later kwam ze meerdere keren naar de haven van Harlingen.

Een kleine week was de walrus uit beeld, tot nu. Sander van Dijk van Zeehondencentrum Pieterburen bevestigt dat het om een walrus gaat. Staatsbosbeheer op Terschelling is onderweg naar het dier.

Opmerkelijk

Dat een walrus in Fryslân is gezien, is opmerkelijk. Er zijn diverse populaties walrussen op de wereld, bijvoorbeeld boven Scandinavië en bij Groenland. Maar in de praktijk verlaten walrussen het poolgebied nooit. Ze kunnen wel lange afstanden zwemmen.