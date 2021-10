Zaak-Adonay: instructeurs zwembad Lemmer voor de rechter

De zaak zorgde voor veel opschudding begin februari vorig jaar. Hoe zat het ook alweer?

Eerste zwemles

Adonay Berhe uit Eritrea is nog maar een paar maanden in Nederland bij zijn moeder als hij op donderdag 6 februari 2020 naar zijn eerste zwemles gaat.

Het zwembad Ny Sudersé in Lemmer verzorgt gewenningslessen voor kinderen van basisschool De Cocon in Balk, zodat ze kennis kunnen maken met water. De Cocon is een school voor asielzoekers en statushouders.

De 11-jarige Adonay zit in een groep kinderen die allemaal hun eerste les hebben. Volgens moeder Merhawit Kidant mag zij van de school niet mee naar het zwembad.

Reanimatie

Om 16.45 zet de politie op Twitter dat een jongen in het zwembad enige tijd onder water is geraakt en ter plekke is gereanimeerd.