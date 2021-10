Zorgen over wegspoelen stukken strand op Ameland

De gatten die door de 'strandvallen' ontstaan zouden gevaarlijke situaties kunnen opleveren voor wandelaars en voor eilanders die met hun auto over het strand rijden.

Het probleem doet zich voor op het Suudwest en op het strand bij Hollum.

Waarschuwingsborden

Volgens wethouder Piet IJnsen is het niet duidelijk wie aansprakelijk is: de gemeente of Rijkswaterstaat. De gemeente is in ieder geval met Rijkswaterstaat in gesprek over het plaatsen van waarschuwingsborden.

Het strand wordt om sommige plekken steeds smaller door de stroming. Rijkwaterstaat heeft in 2017 en 2019 extra zand toegevoegd. Dat gebeurt in 2023 opnieuw.