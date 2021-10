"Roze Zaterdag is niet goed zichtbaar in Leeuwarden"

Seefat nam met zijn stichting Promo Gay Leeuwarden onder andere het initiatief tot het meevaren van een skûtsje bij de Canal Parade in Amsterdam in 2008 en 2019.

Hij voelt zich genegeerd. Daar is Seefat open over. De organisatie van Roze Zaterdag heeft wel een beeltenis van Seefat gebruikt voor promotiedoeleinden.

Boegbeeld

Dat zit Seefat, de man die in 2019 verkleed als vrijheidsbeeld bij de Canal Parade in Amsterdam letterlijk het boegbeeld was van de Friese gay-gemeenschap, niet lekker.

"Een beetje vreemd is het wel. Het was voor de organisatie een kans geweest. We hebben een groot netwerk, dus dan kun je veel mensen en bedrijven bereiken."

'Gemiste kans'

Seefat vindt het een gemiste kans dat je in de stad nu nauwelijks iets merkt van Roze Zaterdag: "Het had hier nu roze moeten kleuren. Dat kan op zoveel verschillende manieren. Als stad moet je zoiets uitbuiten. Daar hadden we graag over meegedacht."