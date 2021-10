Scouting steeds populairder, verenigingen krijgen er meer leden bij

De verklaring is niet ingewikkeld, zegt Meindert Reitsma van Burmania. "Het heeft, denk ik, toch te maken met de coronatijd en dat de kinderen thuis hebben gezeten. De ouders willen heel graag dat de kinderen naar buiten gaan. Dat natuurlijk scouting."

Vrijwilligerstekort

Het gaat al een tijd goed met het ledental van de Leeuwarder scoutinggroep. In 2017 werd de grens van 200 jeugdleden al gehaald en nu, vier jaar later, de 250. Reitsma: "Je ziet landelijk een groei van 3, 4 procent. Daar zitten wij boven. We hebben ook actief naar leden gezocht."

Ook met de andere scoutinggroepen in de provincie gaat het goed. Daar lopen ze alleen tegen een tekort aan vrijwilligers aan. Bij Burmania hebben ze daar geen last van, zegt Reitsma: "We kunnen het aan en hebben ruimte over. We hebben veel vrijwilligers en een organisatie die staat."

Ze hebben in Leeuwarden nog één wens. Reitsma: "Ja, nu we zo groeien, lopen we met het gebouw wel tegen de grenzen aan. Het kan nog, maar het zou wel mooi zijn als er een nieuwe locatie zou komen."