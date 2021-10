Burgemeester Buma: "Klikapp is niet meer dan het digitaliseren van de ogen"

De app wordt al 'klikapp' genoemd omdat ambtenaren ermee vermoedens van criminaliteit kunnen melden. De gemeente wil dat ambtenaars verdachte situaties, zoals drugshandel, fraude of illegale prostitutie melden.

Niet anders dan anders

Maar volgens Buma is de app niet anders dan hoe er nu al wordt gewerkt: "Ambtenaren komen in hun werk dingen tegen die niet door de beugel kunnen. Je kan er dan voor kiezen om dat via de telefoon door te geven, maar je kunt dat ook via een app doen."

Buma is niet bang dat ambtenaren nu allemaal kleine vergrijpen door zullen geven. "Als er een melding komt van een klein vergrijp, dan zal een ambtenaar die de melding behandelt zeggen: daar is deze app niet voor bedoeld. De app is in principe alleen bedoeld voor ondermijnende criminaliteit."

De burgemeester begrijpt de ophef dan ook niet goed. "Er wordt voortdurend gezegd: we moeten meer doen tegen ondermijning. Ondermijning is iets wat je niet ziet, maar vaak wel afhankelijk is van dingen die niet normaal zijn. Bijvoorbeeld een bedrijfspand dat opeens volgehangen wordt met camera's. Als ambtenaren zoiets zien, kunnen ze het melden als ze willen. Het is niet verplicht."

"Wat er met een briefje gebeurt, weet je ook niet"

Buma denkt dan ook dat het gedoe vooral met de bijnaam 'klikapp' te maken heeft. "Zodra het woord 'app' gebruikt wordt, komt het gevoel op: ik weet niet wat ze met mijn gegevens doen. Maar het gekke is: als een telefonist iets op een briefje schrijft, weet je ook niet wat er met het briefje gebeurt."

En het 'klikken' doet het draagvlak al helemaal niet goed. "Dan zijn de vergelijkingen met oorlogsomstandigheden niet van de lucht, dat snap ik allemaal wel", zegt Buma.

"Maar we zijn een democratische overheid, die samen met de burgers en de ambtenaren een taak heeft om de stad veilig te houden. Dan kan je dat een klikapp noemen, maar ik hoop dat degenen die erover berichten ook naar de inhoud kijken en de inhoud is niet anders dan het digitaliseren van de ogen."