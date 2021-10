Coming Out Day op Dalton Dokkum: "Het voelt niet alsof ik een label nodig heb"

"Het voelt niet alsof ik een label nodig heb of dat ik in een hokje pas." De 16-jarige Dieuke Westra kwam er twee jaar geleden achter dat er iets in het plaatje niet klopte. "Een vriend van me werd transman. Toen klikte er ook iets in mij. De vraag speelde op: hoe ben ik dan eigenlijk?"

Momenteel identificeert Dieuke met genderneutraal en panseksueel. Dat houdt in dat Dieuke geen jongen of meisje is en ook niet specifiek op een jongen of meisje valt.

De directe omgeving van Dieuke reageerde over het algemeen goed: "Ik heb een vriend en ouders die me steunen. Ze vinden het wel ingewikkeld, maar ze doen hun best."