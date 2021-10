Robin fietst van Noorwegen naar Portugal en vraagt aandacht voor vervuiling

Robin dacht dat hij Nederland wel kende, "maar ik ben echt verbaasd. Ik ging naar Terschelling toe om te werken als strandwacht, en zag hoe mooi het wad is."

Stugge Friezen

Onderweg naar de Nederlandse westkust sliep hij in Franeker. "Ze zeggen altijd dat Friezen zo stug zijn, maar ik kom bijna niet aan fietsen toe." Overal in Fryslân willen mensen een praatje met hem maken.

Hij heeft ook een tentje mee, waarmee hij in Scandinavië aan het wildkamperen was. In Nederland zijn de meeste campings al dicht, daarom kon hij bij een adres van Vrienden op de Fiets terecht.

Eén probleem moest hij nog wel oplossen: het fietspad over de Afsluitdijk is dicht. Hij hoopte dat hij met fiets en surfplank de speciale fietsbuis in kon... en dat is gelukt.

De hele reis filmt Robin zichzelf om er een documentaire van te maken.