Organisatie intocht Leeuwarden trekt zich terug: veiligheid onder druk

Niet als roetveegpiet

De vrijwilligers zien het volgens Anceaux niet zitten om als roetveegpiet over straat te gaan. "Het gaat ons om de herkenbaarheid. Onze pieten willen net herkend worden. En we willen ook geen carnaval en dat is wat je krijgt met al die kleuren."

De kinderen hoeven de dupe niet te worden, denkt Anceaux. Hij is in gesprek met een partij die de intocht wel wil organiseren. "Wij werken aan alles mee. Ze krijgen de draaiboeken, financiën, pakken. Noem maar op. Alles wat ze nodig hebben kunnen ze krijgen."

Dan wel roetveegpieten

De intocht in Leeuwarden zou dan wel veranderen, zegt Anceaux: "Dat wordt een intocht met roetveegpieten. Dat is in ieder geval duidelijk."

Het SSIL hoopt dat de intocht doorgaat. "Wij vinden dat de stad dat verdient. Maar of het helemaal gaat lukken? Wij denken van wel, maar het is niet meer aan ons. Wij zijn niet meer verantwoordelijk."

Buma houdt vertrouwen

Burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden zegt in een reactie dat zijn inzet een intocht zonder ongeregeldheden is. Die waren er de afgelopen jaren wel. Toen kwam het tot ongeregeldheden tussen voorstanders van zwarte piet en tegenstanders.

Buma respecteert het dat de Stichting Sinterklaas Intocht Leeuwarden zich nu terugtrekt, omdat die niet verder wil gaan in het aanpassen van de kleur van de pieten. Hij heeft er vertrouwen in dat er een andere partij komt die de organisatie van de intocht overneemt.

Vragen politiek

De eerste vragen van de gemeentelijke politiek zijn er al. LIJST058 wil weten of het gemeentebestuur informatie heeft over mogelijke ongeregeldheden bij demonstraties. De partij vraagt ook waarom de gemeente of politie de veiligheid niet kan garanderen.