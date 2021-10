Viaduct bij Sneek krijgt naam van omgekomen militair Aldert Poortema

In IJlst, de woonplaats van de Poortema's, waren geen bruggen of viaducten zonder naam. Het viaduct met de ovatonde tussen de twee houten bruggen in Sneek was nog wel vrij. "Dat is een mooie en een heel grote, dus dat komt mijn zoon wel ten goede."

"Hij is een held geworden"

Volgens vader had Aldert het mooi gevonden dat zijn naam op een viaduct komt. "Hij had vroeger een boekje. Toen hij vier was, schreef hij daarin dat hij een held zou worden. Nou, dat is hij geworden", zegt vader emotioneel.

Komende nacht wordt de naam van Aldert Poortema naar alle waarschijnlijkheid op het viaduct aangebracht.