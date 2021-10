Rijk past vergoedingen aan, pas geopende 'Testen voor toegang' Dokkum alweer dicht

Het systeem van vergoedingen is onlangs gewijzigd. Testbedrijven krijgen geen geld meer op grond van de testcapaciteit, maar voor elke test die is afgenomen. Voor de locatie Dokkum is de vergoeding dan te laag, vindt het testbedrijf.

De gemeente Noardeast-Fryslân is met andere partijen in gesprek om zo snel mogelijk weer een locatie te krijgen waar mensen terecht kunnen voor een coronatest. Die moeten ze laten doen als ze niet gevaccineerd zijn en uit eten willen of naar het theater.