Regenboogprijs voor Heerenvener die zich inzet voor oudere LHBTI-inwoners

De prijs bestaat sinds 2020. Vorig jaar nam de Stichting Regenboogbelang Heerenveen (RBH) het voortouw tot instelling van de prijs.

Wim Swart kwam pas op latere leeftijd uit de kast. Hij deelde zijn geaardheid met de kijkers van twee landelijke televisieprogramma's: 'Waarheen waarvoor' van Gerard Joling en Gordon en 'Ali's mensentuin' van Ali B.

Swart heeft zich de laatste tijd met name ingezet voor oudere LHBTI-inwoners van de gemeente Heerenveen. In de gemeente vinden tot en met zondag diverse activiteiten plaats in het kader van de Regenboogweek.