Rechtbanktolken voeren actie in Leeuwarden voor hogere vergoedingen

Gedeputeerde Sietske Poepjes was ook aanwezig bij de tolkenactie. Zij vindt dat er iets moet gebeuren: "Betaal die mensen nou fatsoenlijk. Onze rechtsstaat heeft daar baat bij en de mensen hebben er ook baat bij. We hebben het hier niet over miljarden."

Zij is aan het lobbyen bij de ministers Dekker van Rechtsbescherming en Grapperhaus van Justitie om deze kwestie snel te regelen. De gedeputeerde is ook van plan om beide ministers naar Leeuwarden te halen voor een voorstelling van het toneelstuk Kneppelfreed in het Leeuwarder gerechtshof. " Dat is cultuur en ook nog een belangrijk stuk rechtsgeschiedenis. Een mooie gelegenheid om hierover door te praten."