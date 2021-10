FNP presenteert woonplan: voorrang voor Friezen (om utens)

In ieder geval zouden gemeentes een grotere rol moeten krijgen in het woningbeleid. Zo kunnen gemeentes met een 'doelgroepenverordening' bepalen dat mensen met een binding voorrang krijgen. In Nederland hebben ongeveer 50 gemeentes zo'n verordening, maar in Fryslân geen enkele.

Starters helpen

Als oplossing draagt de FNP ook een zogeheten Frysk Startersmodel aan. Bedoeling daarvan is dat gemeentes het starters makkelijker maken om in de eigen omgeving een huis te kopen. Dat lukt namelijk steeds minder.

Als voorbeeld noemt de partij de gemeente Leeuwarden. Recent onderzoek heeft aangetoond dat jongeren graag willen verhuizen, maar wel binnen het eigen dorp. Dat lukt bijna niet: in 21 van de 34 dorpen rondom Leeuwarden staat geen huis te koop.

Erfpachtconstructie

Een onderdeel van het Startersmodel is ook dat gemeentes met een erfpachtconstructie werken. De gemeente koopt de grond waar het huis op staat, waardoor de prijs van het huis met zo'n dertig procent daalt.

Naast het Startersmodel is ook de Huisvestingsverordening een centraal aspect van het plan. In 2020 had de helft van alle Nederlandse gemeentes zo'n verordening, maar in Fryslân gold dat alleen voor de eilandgemeentes.

In de Huisvestingsverordening kunnen gemeentes regels opstellen, waarmee ze woonruimte kunnen toewijzen aan bepaalde groepen die anders kansloos zouden zijn. Het moet bijvoorbeeld zorgen voor goede huisvesting voor studenten, statushouders en arbeidsmigranten.

De FNP hoopt dat het er ook voor zorgt dat er speciaal wordt gebouwd voor specifieke doelgroepen en dat huisjesmelkers minder eenvoudig huizen kunnen opkopen en verhuren. "Bouwen naar aard, schaal en karakter", lichtte Aant Jelle Soepboer toe. "Wat er mogelijk is binnen steden en dorpen." Als voorbeeld noemde Knol de nieuwbouw in Berltsum.