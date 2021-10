Kunstwerk op zeedijk bij Koehool ter nagedachtenis aan Joop Mulder

De naam van de bank verwijst naar een veel gebruikte uitspraak van Joop Mulder. Het kunstwerk is ontworpen door beeldend kunstenaar Marc van Vliet en betaald door vrienden van Joop Mulder.

De vormgeving verwijst naar 'De Streken', het kunstwerk dat met Oerol op Terschelling te zien was. Dat werk (ook van Marc van Vliet) is vanwege het stormseizoen weggehaald en wordt weer opgebouwd in de lente.