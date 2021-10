CityProms maakt balans op na jubileumeditie: 15.000 bezoekers

Het festival is doorgaans in de zomer, maar dit jaar was het vanwege corona uitgesteld. Het jaarlijkse festival in Leeuwarden is een gratis evenement. Het brengt al jaren tienduizenden bezoekers op de been. Deze keer is het met corona nog iets minder met de bezoekersaantallen.

Het was deze keer de tiende keer dat het festival werd gehouden. Daarom duurde het twee keer zo lang. De concertlocaties van deze editie waren een aantal kerken : de Grote Kerk , de Bonifatiuskerk, de Doopsgezinde Kerk, en de Pelikaankerk Naast de bekende podia Neushoorn en de Westerkerk werd er ook gespeeld op onverwachte locaties: in een verzorgingstehuis en een staalfabriek.