Racer Jacob de Vries uit Blije is Nederlands kampioen Stockcar F1

Wybe de Vries uit Hantum was lang een concurrent, maar een 'spin' in de herstart wierp hem terug. Uiteindelijk kwam hij nog als vierde over de finish, wel net buiten het podium.

In 2017 werd Jacob de Vries ook al Nederlands kampioen en in 2019 was hij de beste bij de autocross in Blauwhuis.



Op het circuit werd afscheid genomen van Willem de Boer die na 39 jaar racen stopt. Na zijn laatste race werd hij gehuldigd.