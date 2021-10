Anoeska de Vries: "Gedupeerden van de toeslagenaffaire zijn wanhopig"

Afgelopen week had ze zelf weer een voorbeeld van een fout zoals die bij de belastingdienst wordt gemaakt. In een beschikking van de belastingdienst was haar grootste schuld niet meegenomen. Dat was één van meer dan tienduizend euro vanwege de kinderopvangtoeslag. Het bleek later om een misverstand te gaan, waar staatssecretaris Van Huffelen via Twitter zelf persoonlijk haar excuses voor heeft aangeboden.

Het zal, zo stelde ze, ook meegenomen worden in het verder verbeteren van de communicatie met de gedupeerden. In het Omrop-radioprogramma Buro de Vries wordt via Anoeska de vinger aan de pols gehouden bij de afhandeling van deze kwestie.

Daarbij kwam ook aan het licht dat Friese gemeentes heel verschillend omgaan met de aanpak van gedupeerden. Buro de Vries komt er in het programma van aankomende zondag op terug.