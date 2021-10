Vaarwegen in Noardeast-Fryslân moeten beter bereikbaar worden

De sluis kan nu niet open en daardoor zijn veel dorpen slecht te bereiken. Dit weekend had de werkgroep Skip yn ús Fearten een actie in Dokkum opgezet.

"De vaarroute staat in verbinding met het water van Holwerd aan zee tot Brantgum en Ternaard. We hebben contact opgenomen met al die dorpen en we hopen niet dat we nog jaren moeten wachten tot de sluis klaar is", zegt Douwe Streekstra van de werkgroep Skip yn ús Fearten.

Wethouder Jelle Boerema is positief over het plan. "Als gemeente hebben we een masterplan gemaakt voor alle opvaarten en het helpt dat de mienskip zo betrokken is bij het bevaarbaar maken van die opvaarten. Dat doen we samen en niet alles kan in één keer", zegt de wethouder. Volgens hem geeft het een impuls aan de leefbaarheid van de dorpen. "De vaarrecreatie heeft de afgelopen twee jaar een enorme impuls gekregen."

De gemeente gaat binnenkort met de initiatiefnemers praten en bekijken wat er mogelijk is.