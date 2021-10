Kaatsers zoeken de zaal op: "Muurkaatsen is conditioneel veel zwaarder"

"Dit is conditioneel veel zwaarder", zegt Hans Wassenaar in sporthal De Trije in Franeker. "Bij het Friese kaatsen verdeel je de krachten veel meer. Hier krijg je iedere seconde een bal voor je neus."

De dagen zitten ook anders in elkaar: bij het muurkaatsen duren wedstrijden zo'n 20 minuten en is een toernooi na 2,5 uur voorbij. "En bij het Friese kaatsen is een wedstrijd een uur lang. Je begint 's ochtends om 11.00 uur en je bent om 18.00 uur klaar."