Mishandelde zwaan in Leeuwarden overgedragen aan opvang

De jonge zwaan zwom in het park in de wijk Camminghaburen. Het beest is maar een paar maanden oud en verstoten door de moeder. In het park kwam de zwaan regelmatig dichtbij mensen en liet zich aaien. Volgens medewerkers van de dierenambulance ging het vooral 's nachts mis. Jeugd in het park mishandelde de zwaan door het beest te slaan, te schoppen en met stenen te bekogelen.

De zwaan liep mank door een verwonding aan zijn poot. Daarom werd besloten dat het niet langer veilig was om in het park te blijven. Brandweerlieden konden de zwaan met een schepnet vangen.

In De Fûgelhelling wordt de zwaan onderzocht en in een rustiger gebied uitgezet als dat weer kan.