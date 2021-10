Familie Ten Hoeve draagt de nierziekte van Johan samen

Johans leven stond ineens in het teken van zijn gezondheid. "Daar heb je nooit over nagedacht en opeens staat het op de voorgrond." En terwijl Johan bezig was met het dialyseren van zijn nieren, deden zijn ouders medische onderzoeken om te zien wie van beiden een nier zou kunnen afstaan. "We hadden beide de juiste bloedgroep", vertelt Gerrie ten Hoeve . "Maar omdat mijn man kostwinnaar was, leek het ons beter dat ik het zou doen en ten slotte bleek uit de onderzoeken dat ik dat ook het beste zou kunnen doen."

Iets van het leven maken

Johan kan zijn leven na de niertransplantatie weer gauw oppakken en ook zijn dromen najagen. "Mijn ziekte heeft me al op jonge leeftijd bewust gemaakt om iets van het leven te maken. Mijn vader is klokmaker in Joure. Zelf had ik een grote droom om naar Engeland te gaan om de studie Clocks Conservation and Restoration aan het Engelse West Dean College te volgen."