Flyers beginnen bekercompetitie met winst op Hijs Hokij

De Flyers stonden na lange tijd weer eens op eigen ijs, maar begonnen niet al te best. Ze stonden na de eerste periode met 0-1 achter: Hijs Hokij had optimaal gebruikgemaakt van een powerplay.

In de tweede periode lieten de Flyers even zien dat ook te kunnen. Aanvoerder Trevor Hunt maakte via een powerplay weer gelijk.

Met een sterke Finse samenwerking werd er in de derde periode 2-1 van gemaakt. Roope Nikkilä kreeg ruimte om over links op te stomen. Hij kreeg de puck bij Rike Pitkänen, die scoorde.

Lang bekertoernooi

De Beker van Nederland is nog lang niet over: de Flyers spelen nogmaals tegen Hijs Hokij en treffen Zoetermeer en Geleen nog twee keer. Eind oktober zijn de halve finales, in januari is de finale. In het seizoen 2019-20, de laatste keer dat de beker gespeeld is, wonnen de Flyers.