Oppermachtig VC Sneek wint tweede competitiewedstrijd

VC Sneek begon goed aan de wedstrijd. Het verschil was in de eerste set al snel een punt of vijf in het voordeel van Sneek. FAST, met oud-Sneekspeelster Lisan Siemonsma in de ploeg, kon niet terugkomen. Het werd zelfs 22-12 en daarmee was de set eigenlijk wel beslist.

Op 24-14 sloeg FAST de bal uit en daarmee haalden de Snekers de eerste set binnen: 1-0.

Tien punten verschil

Ook in de tweede set had Sneek het niet lastig met FAST. De thuisploeg maakte wel enkele opslagfouten, maar had steeds een ruime voorsprong. Zo kwam er al snel een 11-5 tussenstand op het scorebord.

Het was een fase waarin alles goed viel voor VC Sneek. Aan het eind van de set liep de voorsprong weer richting de tien punten en bij 21-11 had Sneek die marge te pakken. De set eindigde met dezelfde score als in de eerste set: 25-14. Daarmee was het 2-0.

Derde set spannender

In de derde set was het eerste punt voor FAST en het verschil werd ook nooit zo groot als in de eerste twee sets. Van 6-6 werd het echter 13-7 en daarmee had Sneek alweer een comfortabele voorsprong te pakken.

Bij 24-20 sloeg FAST weer een bal uit en zo was de wedstrijd afgelopen: 3-0.