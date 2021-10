Turncoach Gerben Wiersma overtrad tuchtreglement, maar krijgt geen straf

Juli vorig jaar kwamen verhalen naar buiten van turnsters die zich fysiek en geestelijk mishandeld voelden door hun coaches. Verschillende trainers, waaronder Wiersma, mochten toen niet meer aan het werk.

Eerder vrijgesproken

Vijf turnsters beschuldigden Wiersma van schelden, het maken van kwetsende opmerkingen en het negeren van blessures. De tuchtcommissie van het ISR sprak Wiersma in april nog vrij.

Volgens de beroepscommissie heeft Wiersma zich echter niet aan het tuchtreglement gehouden. Dat zou hij niet doelbewust hebben gedaan 'kan hem maar in zeer beperkte mate een verwijt worden gemaakt.'

'Normaal' gedrag

"Uit onderzoeken is gebleken dat in die periode binnen de turnsport een cultuur van grensoverschrijdend gedrag heerste en deze cultuur als 'normaal, vanzelfsprekend, althans bij de turnsport behorend' werd beschouwd", is te lezen in de uitspraak.

"Het is genoegzaam bekend dat binnen de KNGU bekend was dat deze cultuur bestond, maar dat zij daarop niet (doortastend) heeft geacteerd."

Beperkte ernst

"Na onderzoek is gebleken dat de ongewenste gedragingen van mij zowel in aantal als in ernst zeer beperkt zijn geweest", seit Wiersma yn in reaksje.

"Toen ik in april werd vrijgesproken heb ik aangegeven dat het me raakt dat er turnsters zijn met negatieve ervaringen en kennelijk deels met mij. Alhoewel ik geen straf opgelegd krijg, had ik wel gerekend op bevestiging van de vrijspraak."