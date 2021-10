Dramatische middag amateurvoetballers: Harkema, ONS Sneek en Buitenpost verliezen

Buitenpost tegen RKAV Volendam ging in de eerste helft gelijk op. Beide ploegen kregen enkele kansen, maar doelpunten vielen er voor rust niet.

Buitenpost onderuit in tweede helft

Na rust kwam Buitenpost op achterstand. Volendam was al enkele malen dreigend geweest in de tweede helft en in de 59ste minuut was het raak: een afstandsschot van Daan van Baarsen vloog in het doel. Even later werd het nog erger toen Stan Veerman een fout in de verdediging van Buitenpost afstrafte: 0-2

Vlak voor het eind van de wedstrijd werd het ook nog 0-3 door Marco Speijk. Door de nederlaag staat Buitenpost nu op de zevende plaats in de hoofdklasse.