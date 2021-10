Mirthe Akkerman zeilt naar 14e plek op Europees kampioenschap

Het EK in Varna stond eigenlijk voor mei op de agenda, maar werd door de coronacrisis uitgesteld. Akkerman stond na de eerste acht races nog op de dertiende plek, maar zakte zaterdag door een 21 en 30e plek.

De winst op het Bulgaarse water was voor Agata Barwinska uit Polen, de Nederlandse Maxime Jonker pakte zilver.

Wiersema 5e

Willem Wiersema uit Eastermar zeilt als junior in de ILCA7 oftewel de Laser Radial. In de Silverklasse kwam hij op de vijfde plek terecht, net achter landgenoot Marnix Bos. De winst was voor de Finse Valtteri Uusitalo

Grote afwezige op het EK was Marit Bouwmeester. De zeilster uit Warten liet het toernooi - net als een aantal andere toppers - aan zich voorbijgaan met het oog op de wereldkampioenschappen in november.