HEA! De Cape Breton Highlander Pipes & Drums

The Cape Breton Highlander Pipes & Drums uit Leeuwarden zijn alweer even aan de gang na corona. Ze zijn een straatband en willen met dat typische geluid heel graag meer optredens doen. De ervaring leert dat mensen gegrepen worden door het geluid van een doedelzak, of dat ze het helemaal niets vinden. Het instrument is ook niet eenvoudig te bespelen. De band wil heel graag de straat weer op, maar ze kunnen nog wel wat nieuwe leden gebruiken.