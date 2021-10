PSV te sterk voor voetbalvrouwen van sc Heerenveen

Het begin van Heerenveen was erg slecht. Al na vier minuten kwam PSV op 1-0. Een hoekschop van Desiree van Lunteren viel in de kluts bij de eerste paal binnen. Vlak voor rust zette Zoï van der Ven Heerenveen op gelijke hoogte. Ze schoot raak vanaf de rand van het strafschopgebied nadat de PSV-defensie daar de bal kwijt was geraakt.

Na dertien minuten in de tweede helft kwam de ploeg uit Eindhoven toch weer op voorsprong, opnieuw uit een hoekschop. Ditmaal kopte Maruschka Waldus de bal binnen bij de tweede paal. Waldus speelde vroeger ook nog bij Heerenveen. Zes minuten later maakte Van Lunteren de 3-1, na Fries balverlies.

Het slotakkoord was ook voor PSV. Een kwartier voor tijd scoorde Naomi Pattiwael 4-1 en daarmee zetten ze de eindstand op het scorebord.

De vrouwen van Heerenveen staan door het verlies op de zesde plek met vijf punten uit vijf wedstrijden.