CityProms Festival anders door corona maar wel feestelijk en muzikaal

Het festival is 2 oktober begonnen en op zondag 10 oktober is de slotdag. Jan Gaastra van de organisatie is tevreden over het verloop. "Bij het concert van het NNO op het Zaailand scheen zelfs de zon op het podium. Dat hebben we anders nooit in juni."

Voor het gratis toegankelijke festival konden mensen vooraf kaarten reserveren. Normaliter komen er zo'n 5.000 mensen, dat was nu wel minder vanwege de coronamaatregels. "Ik denk dat we op twee derde zitten. Naast de unit waar mensen de gratis kaarten kunnen afhalen is de unit voor polsbandjes zodat je na het scannen van de QR-code de rest van de tijd in- en uit kunt lopen."

Zondag is de laatste dag. "Dan staat onder andere de Marinierskapel op it programma, maar vanavond treedt de Dutch Swing College Band op. Dus de voetjes van de vloer, er mag weer gedanst worden."