Leeuwarden krijgt Joods monument met 544 namen: een symbolisch graf

De kleine Joodse gemeenschap die nog over is in Leeuwarden is er blij mee dat de namen straks een plek krijgen.

"We kunnen er niet erover praten zonder emoties. Het zijn verhalen waarmee we opgegroeid zijn, het doet je wat", zegt Abraham Schabbing, secretaris van de Joodse Synagoge in Leeuwarden. "Het is voor nabestaanden belangrijk. In Leeuwarden was een grote Joodse gemeenschap van 700, 800 mensen, maar na de oorlog waren er nog maar 100 over."

Het monument wordt komende donderdag officieel onthuld.