Postuum eerbetoon aan kunstenaar Gerrit Wierdsma

"Hij overleed plotseling, was van de trap gevallen. Hij heeft een paar dagen in zijn huis gelegen in IJmuiden. Daar woonde hij al jaren, na zijn pensioen is hij daar gebleven", vertelt broer Tjitte Wierdsma.

Gerrit Wierdsma volgde anderhalf jaar Academie Minerva in Groningen, maar dat beviel hem niet. Hij bleef wel zijn leven lang tekenen. "Hij had mappen vol materiaal. Het geloof was één van zijn inspiratiebronnen. Hij maakte series tekeningen met Bijbelse voorstellingen zoals het scheppingsverhaal. Hij werkte niet op doek, want hij was zuinig. Hij werkte op stevig papier. Zijn vrij realistische tekeningen kleurde hij in met pastelverf."

Bij een ontmoeting vlak voor zijn dood zei Gerrit tegen zijn broer dat er niet veel werk was, maar dat een tentoonstelling hem wel mooi leek.