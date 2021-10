VIDEO: Einde aan discotheek Quatrebras; Auke Veenstra kijkt terug

'Mister Quatrebras' wordt Auke Veenstra uit Burgum wel genoemd. Hij begon als diskjockey, werd later bedrijfsleider en is zelfs nog een tijdje voor de helft eigenaar geweest van discotheek Quatrebras. Ruim 33 jaar van zijn leven speelde zich in Quatrebras af. De discotheek is verkocht en de nieuwe eigenaar wil geen horeca/discotheek meer hebben. Er komt een definitief einde aan Quatrebras.