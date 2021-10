Omrop TIP: Fryslân DOK: Ivgi&Greben 'Nice to meet you'

Audities

Het is de tweede FryslânDOK van Annet Huisman over het internationaal vermaarde choreografenduo Ivgi&Greben. In deel één 'Wachten in beweging' (december 2020) leerden we Johan Greben en Uri Ivgi en hun ambities kennen, toen ze in Fryslân de kans kregen een eigen dansgezelschap op te richten.

We zagen hun worsteling met de coronasituatie, die een enorme impact had op hun bestaan als kunstenaar en danser. In dit tweede deel 'Nice to meet you' volgt Huisman de opbouw van het gezelschap vanaf de audities, die met enige vertraging dan toch eindelijk georganiseerd konden worden.