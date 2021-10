Flyers komen na anderhalf jaar weer in actie in Thialf

Er doen dit seizoen vier Nederlandse teams mee op het hoogste niveau. Naast de UNIS Flyers en Den Haag zijn dat Geleen en Zoetermeer.

In 2020 waren de Flyers onderweg na de triple: ze wonnen al de beker en de nationale titel en stonden in de halve finale van de BeNe League eindstrijd. Maar begin maart werd de stekker uit de competitie getrokken vanwege corona. Het jaar daarna werd helemaal niet gespeeld. Na dik anderhalf jaar staat de selectie van trainer/coach Mike Nason dan ook te springen om weer in actie te komen.