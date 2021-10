Campingbaas over Hegewarren: "Je kunt geen kant op, weet niet waar het naartoe gaat"

De veenweidepolder Hegewarren bij Oudega moet worden aangepakt. Na jaren van plannen maken heeft een team van zeventien betrokkenen de afgelopen week twee toekomstplannen aangeboden aan provincie, it Wetterskip en de gemeente Smallingerland. De komende lente zal er een besluit worden genomen.

Vier agrarische bedrijven verdwijnen uit de polder. Jelke Wijmenga was eigenaar van een camping in de Hegewarren. Door de onzekerheid over de toekomst verkocht hij de caming. De plannen heen en weer leverden hem en zijn gezin een heleboel stress op: "Je staat er mee op, gaat er mee naar bed, en in de tussentijd ben je er ook nog mee bezig."

Nieuwe toplocatie

Met de plannen voor het ophogen van het waterpeil in het gebied zou de grond niet meer geschikt zijn voor een camping. Daarnaast moesten de kampeerplekken weg. In sommige plannen zou de vaarweg van Grou naar Drachten door het campingterrein komen. Wijmenga: "Dat was een scenario en dat is nog steeds een scenario."