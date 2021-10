Johannes Kramer over rapport Waddenacademie: "Dit biedt een goede kans"

De uitkomst van het onderzoek van de Waddenacademie is dat dat toch anders ligt. De onderzoekers zeggen nu dat minister Schouten van Natuur niet zomaar toestemming kan geven, omdat het niet zeker is dat er geen schade zal ontstaan. "Dit nieuwe oogpunt dat door de Waddenacademie is opgeleverd, biedt vooral voor de verenigingen die er tegenin willen gaan, een goede kans."

Kramer denkt dan ook dat de verenigingen met dit onderzoek achter de hand sterk kunnen staan. "ik denk dat hier wel een zaak in zit voor diegenen die hier tegenin willen gaan."

Besluit over gaswinning uitgesteld

Minister Blok had het besluit over de gaswinning al uitgesteld tot volgend jaar maart. Een logische keuze, vindt Kramer. "We hebben ook altijd gezegd; neem nu niet alleen een besluit over Ternaard, maar kijk naar de hele problematiek: hoe wil je van het gas af, hoe willen we omgaan met klimaatverandering en verduurzaming. Vanuit een algemene visie kun je zeggen, we doen het wel of we doen het niet."