Vrienden over overleden Andries: "Het voelt alsof hij zo weer kan binnenlopen"

"Je moet wel door, want je werk gaat ook door. Maar het is allemaal niet gemakkelijk." Onvoorstelbaar, zo is het gevoel te beschrijven wat er voor de naasten hangt rondom het verhaal, wat in de nacht van 15 op 16 september begon. Het stopteken van de politie bij Quatrebras werd door de 28-jarige Andries genegeerd, waarna hij op de vlucht sloeg. Uiteindelijk kwam de auto van Andries tot stilstand in een weiland langs de Fjouwer Roeden in zijn woonplaats Boelensloane.

Meer dan 20 kilometer

Anna vertelt over wat zij weet van de achtervolging. "Hij werd bij Quatrebras al aangehouden, maar toen is hij op de vlucht gegaan." Henri heeft wel een vermoeden, waarom Andries weg wilde rijden. "Doordat hij geen rijbewijs had, die was hij kwijtgeraakt na een snelheidsovertreding. Dat was de reden dat hij vluchtte denk ik." Het rijbewijs was op het moment dat Andries achter het stuur zat geschorst. Het Openbaar Ministerie kon over de zaak nog niets kwijt, omdat het onderzoek van de Rijksrecherche nog gaande is.