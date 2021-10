Aris overwint slecht begin in thuiswedstrijd tegen BAL uit Limburg

In het begin van het duel hadden beide ploegen moeite met het maken van punten. Aris opende de score met Ar'mond Davis, maar daarmee waren de Leeuwarders al bijna op de helft van hun score in het eerste kwart.

BAL loopt uit

Na vijf minuten stond er 5-5 op het bord. Daarna ging het volledig mis voor Aris, dat veel miste en niet meer tot scoren kwam. BAL profiteerde maximaal en bouwde het verschil aan het einde van het eerste kwart uit naar dertien punten (5-18).

In het tweede kwart leek Aris wakker geschud. De ploeg slaagde er beter in om mee te gaan met de Limburgers. De eindstand van het tweede kwart werd 22-22, waarmee de achterstand op dertien punten bleef.

Aris terug in de wedstrijd

Van een slecht begin van Aris was tijdens de tweede helft niets te merken. De ploeg zette met Davis en José Dimitri Maconda de achtervolging in. Dat zorgde ervoor dat de thuisploeg de derde periode met duidelijke cijfers (26-19) pakte.

Zo begon het vierde kwart met nog maar zes punten achterstand (53-59). Aris drukte het gaspedaal nog verder in, en met nog vijf minuten op de klok was er voor het eerst sinds de 2-0 weer een voorsprong in het duel voor de ploeg van trainer Van Sliedregt (65-63). Tegenstander BAL probeerde het nog wel, maar kwam niet terug in de wedstrijd.

Davis grote man

Grote mannen bij Aris waren Ar'mond Davis (28 punten) en José Dimitri Maconda (17 punten). Shaquille Doorson pakte 10 rebounds. Na vier wedstrijden in de nieuwe BNXT League heeft Aris nu twee van de vier wedstrijden gewonnen.