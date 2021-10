Recordaantal vrijwilligers doet mee aan actie Skjin Wetter 2021

Ook de walkanten worden vrijgemaakt van rommel. Scholen, visverenigingen, kanoclubs en zelfs duikers doen mee. Vijf jaar geleden werd de actie voor het eerst gehouden. Toen waren er ruim 100 vrijwilligers, maar dit jaar zijn het er 2000.

De groei van het aantal vrijwilligers komt vooral door corona, zegt projectleider Simon Bijlsma. Eerder gebeurde het project namelijk op één zaterdag, maar dit jaar wilde de organisatie het risico op besmettingen beperken door de actie een week te laten duren. "Van zaterdag tot en met zaterdag", zegt Bijlsma. "Mensen kregen daardoor meer de ruimte om de schoonmaakactie te doen op het moment waarop het ze uitkwam."

Positief

Het zijn vooral plastic zakjes en flesjes die de vrijwilligers boven water halen. Blikjes en glas worden aan wal gebracht door duikers: morgen doet duikvereniging Moby Dick dat bij Lemmer. "Ze vinden vaak de wat zwaardere dingen."

"Het is aan de ene kant heel mooi dat er veel wordt gevonden, omdat het zo uit onze omgeving wordt gehaald. Aan de andere kant is het ook heel triest, natuurlijk", zegt Bijlsma. Maar soms is er ook vrolijker nieuws. "Maandag was er een groep jongeren in een natuurgebied aan het schoonmaken. Die hebben nauwelijks afval gevonden. Dat is natuurlijk heel positief: het geeft aan dat zo'n gebied al schoon is."