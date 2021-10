Freonen wint Gouden Gurbe voor beste iepenloftspul: : "De prijs is van ons allemaal" 

Het was niet de enige prijs voor het Jorwerter iepenloftspul. Volgens de jury zette Skelte Anema in #Freonen de beste hoofdrol neer. Zo werd hij door de jury (Cilla Geurtsen, Brecht Wassenaar, Jelle Wesselius) 'genuanceerd en geloofwaardig' genoemd. Anema liet een 'breed palet aan emoties zien, kwetsbaar en hard'.

Best wel trots

Skelte Anema: "Dat is een hele eer, er waren zoveel iepenloftspullen en dan vinden ze mij de beste. Daar ben ik best wel trots op, maar de prijs win je niet alleen. De anderen hebben het ook fantastisch gedaan en door hun spelen kan ik mijn ding doen. Dus de prijs is van ons allemaal."

Hij speelde de rol van Frans Engels, een boze witte man. "Als boer is hij recht voor zijn raap, maar hij neemt het later wel op voor zijn vriend die homo blijkt te zijn."

Na de moeilijke coronatijd was het heerlijk om weer te spelen. "De mensen waren er aan toe om een stuk te zien dat niet te moeilijk was en dat ze lekker konden lachen."