Freonen wint Gouden Gurbe voor beste iepenloftspul

Het iepenloftspul #Freonen van Jorwert heeft vrijdagavond de Gouden Gurbe voor beste openluchtteater van 2021 gewonnen. De jury (Cilla Geurtsen, Brecht Wassenaar, Jelle Wesselius) schrijft in het juryrapport dat 'vorm en inhoud buitengewoon goed samen vielen' en dat het acteerwerk van de spelers een 'feest in energie en spel' was.