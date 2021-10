'Gasprijscompensatie niet genoeg voor mensen met lage inkomens'

De oplossing is niet zomaar voor handen, weet ook Elly Wijnia. Ze houdt haar hart vast voor de komende wintermaanden. "Ik verwacht echt dat veel mensen die nu niet naar de voedselbank hoeven daar straks wel op zijn aangewezen."

Isolatie

De mensen die al genoeg geld hebben investeren op dit moment veel in betere isolatie van de huizen. Isolatiebedrijven kunnen het werk nauwelijks aan. Het bedrijf Koston Noord BV uit Zweins ziet een stijging van 20 procent in het aantal orders. Dirk Jan Brouwer: "Je kan echt vernemen dat sinds het in de politiek gaat over de hoge gasprijzen, wij het extra druk hebben."

Mensen willen nu zo gauw mogelijk isoleren om te besparen op de rekeningen." Het gaat dan meestal om isolatie van de muren met piepschuimballetjes. Maar ook de isolatie van daken gebeurt nu veel. "Het is één dag werk die je, afhankelijk van het weer, in drie tot vijf jaar heb je het terugverdiend. Het kan makkelijk uit."