Heerenveen tweede gemeente met polsbandjes in de horeca

Er was eerst nog twijfel in de gemeente, maar uiteindelijk wogen de voordelen op tegen de nadelen, zegt Christen Koning, voorzitter van de afdeling Heerenveen van KHN: "Het ontzorgt ons als horeca, en we hopen hiermee ook wat gastvriendelijkheid te kunnen bieden naar de gasten."

In Heerenveen willen ze ervoor zorgen dat het zo makkelijk mogelijk is om een bandje te krijgen. "Wat uniek is voor Heerenveen, aan de overkant van het checkpoint zit een locatie van Testen voor Toegang, dus mocht je een rood vinkje hebben of geen QR-code, dan kun je je laten testen. Dan krijg je alsnog een polsbandje."

Leeuwarden was de eerste Friese gemeente die de polsbandjes invoerde. Drachten kijkt nog naar deze mogelijkheid, Sneek en Dokkum voeren de bandjes voorlopig niet in.