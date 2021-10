Slachtoffer Boelenslaan had op moment van achtervolging geen rijbewijs

Vriend Henri Hut is één van de laatste mensen die zijn maat Andries Booi nog in levende lijve gezien heeft. "Zijn moeder heeft hem nog geappt, van 'wanneer kom je thuis?' Ik was hier rond kwart over elf 's avonds weg. Toen zei hij (Andries red.) nog, 'moet ik wat voor je doen morgen?'. Hooguit als ik een klapband krijg", zei Henri toen.

Henri's vriendin Anna Kamminga, ook een goede vriend van Andries, vertelt over de achtervolging: "Hij werd bij Quatrebras al aangehouden, maar is er toen vandoor gegaan."Henri vult aan dat hij denkt te weten waarom Andries dat deed. "Doordat hij geen rijbewijs had, die was hij al een keer kwijtgeraakt door een snelheidsovertreding. Dat was de reden dat hij 'er tussenuit naaide' denk ik."