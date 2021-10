Giro-organisatie enthousiast over start in Fryslân

De provincie heeft de ambitie om de grote wielrenwedstrijd naar Fryslân te krijgen. Het plan: de start van de Giro op de Afsluitdijk. Gedeputeerde Avine Fokkens was onderdeel van de delegatie die het plan donderdag voorlegde aan de directie van de Giro: "We hebben beelden van de onlangs gehouden Benelux Tour laten zien, en beelden van de Afsluitdijk. Het was een buitengewoon prettig en goed gesprek. Het was heel positief."

Na het gesprek is het nu aan de directie om de route te bekijken. "We hebben ze uitgenodigd voor een bezoek aan Fryslân, en zij hebben aangegeven daar graag gebruik van te willen maken. Wij willen tegen die tijd laten zien wat we in gedachten hebben en wat we kunnen bieden."

Concurrentie

Fryslân is echter niet de enige die een etappe probeert te bemachtigen. "Ze krijgen genoeg aanbiedingen, we waren zeker niet de enigen. Wat positief was, en wat ze zelf ook aangaven, normaal gesproken duren de gesprekken korter."

Fokkens durft niet te zeggen hoe reëel het is dat de wedstrijd naar Fryslân komt. "Wij zijn enthousiast, zij waren enthousiast. Verder is het nu een kwestie van er energie in blijven steken en diplomatie."

Niet voor 2025

Mocht de Giro naar Fryslân komen, dan moeten we sowieso nog een paar jaar wachten. "In eerste instantie is het allemaal verkennend bedoeld. Maar als we het op de Afsluitdijk willen houden, dan moet het zeker zijn dat de Afsluitdijk tegen die tijd klaar is. Dus heel veel eerder dan 2025 zal het zeker niet zijn."