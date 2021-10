Fryslân enige provincie met dalende coronacijfers

"Dat mocht ook wel weer eens, want weken lang waren we de hoogste stijger. In Europa zijn we nu ook weer oranje gekleurd in plaats van rood. Dus dat is hartstikke mooi", zegt De Graaf.

Ook in het noordoosten van Fryslân gaan de cijfers voor het eerst in vijf weken naar beneden. Dat gebied sprong er de afgelopen weken bovenuit qua aantal coronabesmettingen.

Horeca

Het is zaterdag twee weken geleden dat de anderhalve meter met een coronatoegangsbewijs los werd gelaten in Nederland. Daar zien ze bij de GGD nog geen grote effecten van in de coronacijfers. "Er zijn ook geen grote clusters in de horeca", zegt de GGD-directeur.

"De ingezette maatregel van het coronabewijs werkt dus. Dat dempt. Maar aan de andere kant: dit is precies de maand waarin vorig jaar de tweede coronagolf was en we gaan ook het griepseizoen in. Dus misschien niet te vroeg juichen en loslaten", vindt De Graaf.

Derde prik

Mensen met een verminderd immuunsysteem hebben woensdag een oproep gekregen voor een derde prik. Dat gaat via het ziekenhuis. "Die mensen zijn onder behandeling van een specialist", legt De Graaf uit.

Voor andere mensen is er voorlopig geen derde prik beschikbaar. Er zijn ook nog geen mensen die zich daarvoor hebben gemeld. "In de wereld zijn er nog genoeg mensen die helemaal niet gevaccineerd zijn. De derde booster komt er misschien nog, maar daarvoor wachten we gewoon even op onze beurt."