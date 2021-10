Omrop TIP: Herdenkings- en Bevrijdingsconcert Fryslân: Hollands Requiem

Het Herdenkings- en Bevrijdingsconcert Fryslân is door corona twee keer niet doorgegaan, maar op zaterdag 9 oktober is het eindelijk zo ver. In de RK-kerk in Sint-Nicolaasga is het eerste concert in Fryslân zijn dat in het teken staat van 75 jaar vrijheid. Volg het bijzondere concert om 20:00 uur op Omrop Fryslân televisie.