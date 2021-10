Brug Kootstertille dicht voor zwaar verkeer: "Hartstikke vervelend"

Dat betekent dat zwaarder vracht- en landbouwverkeer een andere route moet zien te vinden. De andere brug bij Schuilenburg was al niet meer toegankelijk voor zwaar verkeer, omdat die brug ook zwak zou zijn.

Gevolgen voor bedrijven

De brug is onderdeel van een belangrijke route voor bedrijven in de buurt. Zij hebben er dan ook last van, zegt directeur van Haitsma Beton, Wim Comello: "Het is een hele vervelende melding. We maken al heel lang gebruik van de brug. Het is een belangrijk dek voor ons waar we heel vaak overheen rijden, elke dag."

Het bedrijf kreeg woensdag te horen dat de brug vanaf 11 oktober niet meer gebruikt mag worden. "Dat we op zo'n korte termijn geconfronteerd worden met het afsluiten voor zwaar verkeer, dat is een heel groot probleem. Dat heeft een grote impact op onze organisatie."

Begrip voor het besluit

Het betekent voor het bedrijf dat er een andere route gezocht moet worden, en een langere route leidt tot extra kosten. Desondanks begrijpt Comello het besluit wel. "Ik begrijp het besluit en ik respecteer het ook. Alleen de tijd tussen de melding en de implementatie van de maatregel is wel heel ongelukkig."

Al het overige verkeer mag de brug nog wel gewoon gebruiken en ook voor schepen gelden geen beperkingen. Het is nog niet duidelijk hoe lang de maatregel voor zwaarder verkeer van kracht blijft.