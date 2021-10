Het verhaal achter: "De dirigint stiet yn de G-spot fan it orkest"

De band is blij dat er telkens weer meer kan, nu de coronamaatregelen versoepeld worden. "We hebben een tijdje eigenlijk een verplichte 'sabbatical' gehad, omdat we geen zin hadden om ons in allerlei bochten te wringen. Nu zijn we weer goed voorbereid."

"Er ligt allemaal nieuw materiaal klaar en dat zullen we ook spelen. Het was wel goed om even rustig aan te doen en nu kunnen we weer vol aan de slag."